Protestas en Panamá: 5 claves para entender las protestas y huelgas que tienen paralizado al país

Tal nivel de conflictividad -tan masiva como prolongada- no se veía desde la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Qué significa para Estados Unidos el acercamiento de China a Panamá, uno de sus aliados clave en América Latina

"A través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento.una moratoria minera, con la idea de prohibir nuevas concesiones

Hasta ahora, el primer paso lo dio la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, cuyos integrantes aprobaron este martes en primer debateLa petición popular es que se suspendan las labores de la empresa Minera Panamá hasta tanto no se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia.El rechazo de los panameños por la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica es de vieja data.

Las negociaciones con la filial canadiense, según cuenta, se iniciaron en enero de 2022 a puerta cerrada. Hasta queEn respuesta, la sociedad civil denunció que se habían cometido los mismos vicios que el acuerdo anterior y exigieron que se sometiera a discusión.

“El reclamo de la ciudadanía al contrato de la empresa minera tiene que ver también con la reivindicación de la soberanía, porque las condiciones del contrato generan un nuevo enclave”, explicó a BBC Mundo Harry Brown Arúz, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNEE: ¿Tuvieron las protestas en Panamá el resultado esperado?Después de las inéditas protestas masivas en Panamá en rechazo a una concesión minera, el Gobierno ha reaccionado | Mundo

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

CNNEE: First Quantum Minerals acepta diálogo en medio de las protestas en PanamáFirst Quantum Mineral, la empresa a la que pertenece Minera Panamá, declaró este martes en un comunicado estar a favor del diálogo con los panameños en medio de las protestas.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

VANITYFAIRSPAIN: Louis Vuitton: los baúles en los que viajan los grandes premios deportivosLa competición de vela más antigua y la marca de lujo retoman su alianza con la celebración en Barcelona de la 37ª edición de la Louis Vuitton America’s Cup.

Fuente: VanityFairSpain | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Los madrileños acuden a los cementerios por el Día de Todos los SantosMadrid, 1 nov (EFE). (Imagen: Ramón Ayala / Ángel Herrera).- Los españoles acuden a los cementerios ...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

CINCODIASCOM: Los fabricantes de flota para Renfe temen que los sobrecostes exijan provisionesIneco concluye la fórmula para reequilibrar los contratos, pero los plazos aprietan a los proveedores

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕

CNNEE: El presidente Cortizo anuncia consulta popular sobre ley que rige contrato con Minera PanamáSindicatos y organizaciones sociales han encabezado protestas argumentando que la concesión a Minera Panamá genera daños ambientales.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕