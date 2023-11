Protesta masiva en Madrid contra la ley de amnistía

Unas 170.000 personas -según datos de la Delegación del Gobierno- han participado este sábado en la madrileña plaza de Cibeles en la concentración de protesta contra la ley de amnistía organizada por organizaciones de la sociedad civil Bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación'. Los convocantes, por su parte, elevan la cifra de participación hasta el millón de personas.

La concentración ha comenzado pasadas las 12:00 horas del mediodía entre gritos de ' Pedro Sánchez a prisión', 'No es un presidente, es un delincuente' o 'Sánchez traidor y mentiroso'. Entre quienes han acudido a la protesta está el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido a Pedro Sánchez 'que no levante muros' ni 'juegue con la convivencia'. 'No tensionen la sociedad, volvamos al sentido común, a la Constitución, a la división de poderes y al respeto a la independencia judicial', ha reclamado. El líder del PP ha subrayado que 'una cosa es tener el poder y otra tener la razón





