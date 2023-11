Problemas en la compra y cancelación de reservas de ex Pink Floyd

No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es.

Varios hoteles de Montevideo, Buenos Aires y Bogotá han cancelado las reservas del ex Pink Floyd, a pocos días del paso de su gira de despedida 'This Is Not A Drill', aparentemente por la defensa del pueblo palestino que hace. Debbie Harry: “Al comienzo no ejercía un papel feminista consciente pero soy tozuda y hago lo que me propongo”. Es en tiempos convulsos cuando el debate sobre la conveniencia (o no) de exhibir públicamente los afectos políticos se torna candente, especialmente para quienes gozan de más proyección. ¿Debe un artista ostentar su activismo o, por el contrario, limitarse a cumplir con las exigencias de su profesión? Esta cuestión enciende acalorados debates desde la 'extraña fruta' si la expansión de Israel significaba “compartir”





🏆 1. eldiarioes » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Pink Floyd, 'The dark side of the moon', 50º aniversarioSin programa

Fuente: rtve - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

Pink Floyd, 'The dark side of the moon', 50º aniversario'Universo pop' es una firme apuesta para mantener a los oyentes de Radio 5 cumplidamente informados sobre todas las novedades más importantes, incluidas muchas reediciones, que se lanzan continuamente al mercado discográfico nacional e internacional.

Fuente: rtve - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

'Candy pink': el color que eligen las invitadas de boda esta temporadaDescubre, el Candy Pink, el color de moda entre las invitadas de boda de otoño, que es un éxito asegurado.

Fuente: 20m - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

Sebastián Ligarde rompe el silencio sobre sus problemas de salud mentalTras sufrir algunos padecimientos relacionados con la salud mental, Sebastián Ligarde habla al respecto y quiere ayudar con su experiencia.

Fuente: peopleenespanol - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

Informe 'Jugones' sobre los problemas de Aston Martin y Fernando Alonso: el alerón delantero, la claveLa FIA prohibió su alerón delantero en verano y desde entonces Alonso ha sumado sólo 34 puntos en siete carreras. Y ningún podio.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

Carlos III bromea sobre sus problemas con las plumas estilográficasEl rey ha demostrado que es capaz de reírse de sí mismo.

Fuente: VanityFairSpain - 🏆 1. / 96,2 Leer más »