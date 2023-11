Problemas en el proceso de alta de socios en elDiario.es

No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en duda a la salida de la primera sesión del debate de investidura que Junts vaya a apoyar finalmente un gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios de comunicación en la puerta del Congreso, Feijóo se ha limitado a decir que “veremos mañana si el Señor Puigdemont hacer presidente al Señor Sánchez, o no”. Finaliza la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez, que se ha alargado durante más de ocho horas de pleno y que ha incluido las intervenciones del candidato a la presidencia, y los líderes de PP, Vox, Sumar, ERC y Junts, además de sus correspondientes réplicas

ELDİARİOES: Vox presenta querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y JuntsEl líder de Vox, Santiago Abascal, ha presentado una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts en el Tribunal Supremo por tres presuntos delitos. Además, Vox ha pedido medidas cautelares para paralizar la investidura de presidente del Gobierno en funciones.

20M: Junts advierte a Pedro Sánchez que no le apoyará sin avancesLa portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha querido dejar claro al socialista Pedro Sánchez que su formación, aunque ha firmado un acuerdo para apoyar su investidura, no le apoyará ninguna iniciativa si no hay avances.

ELDİARİOES: El juez decano de Sevilla convoca a una concentración contra el acuerdo de PSOE y JuntsEl juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha citado a los magistrados y jueces a una concentración este martes en los bajos del edificio de la Audiencia de Sevilla “para rechazar las referencias” que se hacen en el acuerdo entre PSOE y Junts “al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias”.

ELDİARİOES: Los independentistas critican a Pedro Sánchez y advierten sobre el independentismo Junts y ERC reprochan a Pedro Sánchez su discurso y advierten sobre la falta de alternativa al independentismo.

ELPAİSSEMANAL: Problemas en el sistema de citas en un centro de salud mental en MadridLa columna de Rosa Montero| 'A ver qué hacemos con esto'. Desde la pandemia hablamos más de la salud mental, de la urgencia y la magnitud del sufrimiento, pero no se hace nada. Pinche en la imagen para leer el artículo completo

