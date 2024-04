Problemas en el proceso de alta de socio/a en elDiario.es

No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, será la encargada de responder esta tarde a las preguntas dirigidas por la oposición al Ejecutivo. En esta sesión de control estarán ausentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se espera que Díaz conteste así, por ejemplo, a la cuestión registrada por el PP y que pronunciará su portavoz en el Senado, Alicia García, acerca de la estabilidad del Ejecutivo una vez que los presupuestos generales del Estado han quedado prorrogados.

