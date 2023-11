Problemas en el proceso de alta como socio/a en elDiario.es

No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. El consejo de administración que lo destituyó ha sido a su vez cesado este miércoles. Entre los inversores que apoyan su vuelta está Microsoft. Su despido sorpresa el viernes.

Así lo ha confirmado él mismo en su perfil de la red social X. Los detalles de su regreso todavía se están negociando. Altman era la cara visible de la compañía desarrolladora del popular 'chatbot' de IA ChatGPT, y tenía el apoyo de varios inversores. El consejo de administración que destituyó a Altman ha sido a su vez cesado hoy. Entre los inversores que apoyan la vuelta de Altman está Microsoft, que ha invertido varios miles de millones de dólares en la compañía, a la que considera su “socio” en el ámbito de la inteligencia artificial. De hecho, Microsoft había anunciado su fichaje





eldiarioes

