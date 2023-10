Prime Video traerá de regreso a Sylvester Stallone en su papel como un Rambo con superpoderes

Samaritan, una película de 2022 con Sylvester Stallone como protagonista, podría tener una secuela próximamente, como indica The Hollywood Reporter. El estudio Amazon MGM supuestamente tiene sobre la mesa la intención de traer de vuelta al actor para continuar la historia de acción que estrenó el pasado año en Amazon Prime Video. Bragi F.

El escritor es además responsable del guion de The Last Voyage of the Demeter, un proyecto que necesitó 20 años para llegar a la gran pantalla y que se estrenó el pasado verano. Se podría decir que a Prime Video no le fue mal con Samaritan. La película se lanzó exclusivamente en la plataforma el 26 de agosto de 2022 en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

