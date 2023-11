Preocupación por aumento de casos de neumonía infantil en China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su inquietud por el aumento de casos de neumonía infantil de origen desconocido en China y pidió a la población 'tomar medidas' de protección, según un comunicado publicado en la red social X.

'La OMS dirigió una petición oficial a China para obtener información detallada sobre un aumento de enfermedades respiratorias y de focos de neumonía en niños', señaló el boletín, que recomienda tomar 'medidas para reducir el riesgo de enfermedad respiratoria', señala la organización. Los niños presentan síntomas inusuales que incluyen inflamación de los pulmones y fiebre alta, pero no tos ni otros síntomas generalmente asociados con la gripe, el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y otras enfermedades respiratorias. Las imágenes difundidas en el continente asiático reflejan largas filas de pacientes a la espera de atención en el Hospital de Medicina Tradicional China y en el Hospital Central. 'Muchos, muchos están hospitalizados. No tosen y no presentan síntoma





informativost5 » / 🏆 3. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.