Premios Forqué: '20.000 especies de abejas' se lleva el premio a la mejor película

Dos dramas, 20.000 especies de abejas y La mesías, han sobresalido en una ceremonia dedicada a la comedia. Casi no ha habido para nadie más en los Premios Forqué, organizados por los productores españoles. La 29ª. edición coincidía con el año en que se precisamente se conmemora el centenario del nacimiento de José María Forqué. Dos horas y cuarto de gala, celebrada en el Palacio de IFEMA de Madrid, para solo doce premios, y sin embargo ha tenido momentos conmovedores.

La entrega de estos galardones supone el arranque de la temporada de premios del cine español. 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola, ha sido reconocida como la mejor película. Es la historia de una joven que no encaja en las expectativas del resto y no comprende cuál es la causa. Todos a su alrededor insisten en llamarla Aitor, pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. La ópera prima de Urresola sigue cosechando éxitos tras lograr el Oso de Plata a la mejor interpretación para su joven actriz Sofía Oter





