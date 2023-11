Premios BMW: arte, cultura y solidaridad

Hay ciertos eventos que merecen un protocolo y, fuera de esnobismos, diría que son aquellos que preside Su Majestad la reina Sofía, amante del arte, la cultura y los animales, con una convicción acérrima, de esa que escapa a los compromisos institucionales. Por eso resulta curioso ver a algún invitado rezagado sentarse en alguna butaca de “prestigio social” cuando la reina ya ha abierto la sesión.

Estamos en la 38º edición de los Premios BMW, imprescindibles en el mundo de la cultura española y “descubridores de grandes nombres del arte internacional”, como señala Guillermo Solana, portavoz de un flamante jurado compuesto por artistas de la talla de Antonio López, e importantes gestores como Miguel Zugaza, director del Museo Bellas Artes de Bilbao. Acompaña a Su Majestad, su hermana, la princesa Irene de Grecia, como presidenta de la asociación Mundo en Armonía, a través de la cual los fondos de esta gala serán destinados a los perjudicados por el terremoto marroquí, como señala Manuel Terroba, presidente de BMW España (y Portugal

