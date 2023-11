Preguntas que deberías saber responder: ¿cada cuánto hay que ir al ginecólogo?

Tomar conciencia sobre la importancia del género femenino y despedir la "ceguera colectiva" que ha existido hasta finales del siglo XX respecto a su figura en la sanidad es clave para garantizar el derecho básico a la salud.

La doctora Panal nos lo resume: " 'The American College of Obstetricians and Gynecologists' (ACOG) recomienda una primera visita para adolescentes entre los 13-15 años como primera toma de contacto y posteriormente iniciar revisiones periódicas para el cribado periódico de cáncer del cuello del útero entre los 20-25 años, y a partir de los 40 años iniciar el cribado de cáncer de mama.

España, el país de la gente cada vez más pobreLa reedición del pacto de Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz despierta animadversión entre los inversores. Y sin el concurso de los inversores es difícil que este país pueda Leer más ⮕

Bertín Osborne corta a Fran Rivera por un comentario sobre tener hijos después de los 50'Vamos a cambiar de conversación', zanjó Osborne, que va a ser padre a los 68 años, en 'El show de Bertín'. Leer más ⮕

Esther Vilar, 50 años del fenómeno machista que conmocionó al mundoEsther Vilar ha dado media vuelta a la marcha emancipatoria. La mujer doma al hombre con traidores trucos para hacer de él un esclavo sumiso, y luego lo lanza afuera, a la vida... Leer más ⮕

Leire Bilbao: “Más del 50% de las pymes pueden liderar o activar las transiciones tecnológicas”La directora general de la Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque) afirma que “Euskadi tiene campeones sectoriales a nivel mundial” Leer más ⮕

Un restaurante cobra 50 euros extra a los padres cuyos hijos se portan malEl propietario del local dice que solo en una ocasión ha tenido que incluir el concepto en la cuenta. Leer más ⮕

El grupo estadounidense Smithfield Foods compra el 50,1% de ArgalMovimiento de calado en la industria cárnica española. La multinacional estadounidense de alimentación Smithfield Foods, propiedad a su vez del grupo chino WH Group, ha anunciado e Leer más ⮕