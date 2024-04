Preferencia de los ciudadanos por la coalición entre nacionalistas y socialistas en el País Vasco

La actual coalición entre nacionalistas y socialistas en el País Vasco es la preferida por los ciudadanos, que se decantan por que el Ejecutivo de la comunidad autónoma se reedite tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de abril. Casi tres de cada diez opta por esa fórmula política, frente a uno de cada cuatro que apuesta por un Gobierno entre el PNV y Bildu, según la última encuesta del Instituto DYM para 20minutos.

Los votantes de Podemos, no obstante, prefieren una coalición del PSOE con Bildu; mientras que los que votaron a Bildu en los últimos comicios reflejan cierta división: el 45,6% quiere un pacto entre los dos partidos nacionalistas vascos; proporción similar al 44,9% que elige la unión de Bildu con los socialistas.

