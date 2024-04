Portero del Rayo Majadahonda pide perdón por insultos racistas

Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, ha dado una rueda de prensa este mismo martes por los insultos racistas que recibió este fin de semana sobre el terreno de juego y que provocaron que se encarase con uno de los aficionados. En la misma, el guardameta ha pedido "perdón al mundo del fútbol", pero no a la persona que le gritó dichos insultos.

"Pedir disculpas al mundo del fútbol por cómo he actuado y, si me vuelve a pasar, no voy a reaccionar tal cual y voy a saber cómo comportarme", declaró el portero. No obstante, remarcó no estar de acuerdo con lo sucedido al ser la víctima de los hechos: "Esto me jode muchísimo y lo hago porque hay que ser respetuoso y es lo más correcto. Aunque seas la víctima, hay que pedir perdón al mundo del fútbol. No lo hago por este chico (quien le insultó), sino por la imagen del fútbol

