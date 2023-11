Por qué Matthew Perry era mi favorito de 'Friends'

— era mi favorito de la serie"Friends". Su personaje de Chandler Bing, que solía ser sarcástico y autocrítico, me conmovía profundamente.

Chandler utilizaba la comedia como mecanismo de defensa para hacer frente a sus inseguridades e incomodidades con frases como"Hola, soy Chandler, hago bromas cuando me siento incómodo" y"No se me dan bien los consejos. ¿Puede interesarte con un comentario sarcástico?".

"Friends" —que coprotagonizaban Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow— fue más que un programa de televisión, fue un marcador cultural que ayudó a definir a una generación. headtopics.com

Aunque Perry no quería revivir esta agonía viendo el programa, no evitó hablar de sus pasadas adicciones al alcohol y las drogas en un esfuerzo por ayudar a los demás. En su libro de 2022,"Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir", no sólo se centró en compartir sus luchas, sino en ayudar a otros a mantenerse sobrios.

Las memorias de Perry comienzan con lo siguiente:"Hola, me llamo Matthew, aunque puede que me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto". Y continúa:"No escribo todo esto para que alguien sienta lástima por mí: escribo estas palabras porque son verdad. Las escribo porque otra persona puede estar confundida por el hecho de que sabe que debería dejar de beber —como yo, tiene toda la información y entiende las consecuencias— pero aún así no puede dejar de beber". Y añadió en señal de apoyo:"No están solos, hermanos y hermanas". headtopics.com

