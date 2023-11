¿Por qué las mujeres cada vez están más cerca de los hombres en ajedrez?

Divis, como es conocido en el mundillo, apunta otro factor, que está dejando de ser tabú: «Los casos de acoso sexual, especialmente por redes sociales, no son ni mucho menos una excepción. Todas las jugadoras con las que tengo confianza me han contado episodios muy desagradables. Es algo repugnante, mucho más de lo que se pueda pensar desde fuera. Estoy seguro de que en el mundo hay un millón de acosadores y de que alguno es gran maestro de ajedrez».

Divis también está muy contento por el Campeonato de España que han jugado sus chicas, con las que ha estado en la selección muchos años: «Me he llevado una alegría muy grande. Fue genial verlas. Ha sido un campeonato de España con un nivel femenino altísimo».

¿La fórmula de no separar a hombres y mujeres es la correcta entonces? «Tiene un defecto: la clasificación femenina es un poco más... turbia, porque se decide en partidas contra personas que no tienen nada que ver. La ventaja es que así ellas juegan el absoluto y da gusto ver que se enfrentan contra grandes maestros y lo hacen bien».

«No sabría decir si con esto se estrecha el abismo entre hombres y mujeres, pero sí sé que a Sabrina, Marta y Sara les viene mucho mejor jugar este torneo que un campeonato femenino. La fórmula no es justa al cien por cien», concluye Martínez, aunque justo este año Sara jugó contra Marta y ganó, por lo que ha habido menos polémica. «Quizá habría que pensar otra fórmula, pero no se me ocurre ninguna perfecta.

