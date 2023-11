Por qué Justin Trudeau ha rendido un homenaje tan personal a Matthew Perry

La conmoción por la muerte de Matthew Perry ha llegado hasta el 24 de Sussex Drive, residencia oficial del jefe del Gobierno canadiense. El primer ministro Justin Trudeau ha rendido un emotivo homenaje al actor fallecido a los 54 años.: 'La muerte de Matthew Perry es triste y perturbadora. Nunca olvidaré nuestros juegos de patio de colegio, y sé que la gente de todo el mundo no olvidará la alegría que les trajiste. Gracias por todas las risas, Matthew.

'¿Quién no ha querido pegar a Chandler? ' En 2017, Matthew Perry relató un recuerdo de su infancia en el que golpeaba al futuro jefe del Gobierno en el patio del colegio con uno de sus amigos: 'Le pegábamos. Creo que él era muy bueno en un deporte y nosotros no. Era pura envidia. Creo que era el único niño del colegio al que podíamos pegar...

Muere Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler en 'Friends', a los 54 añosEl actor, de 54 años, ha sido encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles, según informa 'Los Ángeles Times' citando a fuentes policiales. Leer más ⮕

Muere Matthew Perry: una vida de éxitos y adicciones marcada por 'Friends'Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

Por qué Matthew Perry tuvo un comportamiento inusual en la reunión de 'Friends'Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

'Friends: The reunion': Friends: The reunion | Matthew Perry revela por qué tomaba drogas'Friends: The reunion': Friends: The reunion | Matthew Perry revela por qué tomaba drogas Leer más ⮕

¿Por qué Matthew Perry rompió con Julia Roberts tras 'Friends'?¿Por qué Matthew Perry rompió con Julia Roberts tras 'Friends'? Leer más ⮕

Friends: Matthew Perry eliminará de su autobiografía los 'crueles' comentarios sobre el actor Keanu ReevesPerry hizo referencias 'crueles' sobre Reeves en su libro de memorias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”. Leer más ⮕