Por qué el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson afirma que EE.UU. no es una democracia

Pero después de que las elecciones de 2020 fueran ganadas decisivamente por Joe Biden, gente como Lee y Johnson no parecían tan preocupados por los procesos constitucionales o la acumulación excesiva de poder. Estaban entre los muchos republicanos que trataron de anular las elecciones sin ninguna prueba de fraude masivo, optando por defender las mentiras de Trump porque ofrecía la oportunidad a su partido de mantenerse en el poder. El fin justificaba los medios.

Aquí es donde la incomodidad de Johnson con la democracia mayoritaria empieza a coincidir con sus creencias evangélicas radicales. Para los que lleven la cuenta, eso es derecho de los estados a la discriminación, pero no a la autodeterminación reproductiva.de la empresa de consultoría de su esposa, notariados por Johnson, equiparan la homosexualidad a la zoofilia y el incesto como pecados a los ojos de Dios. (Cabe destacar que el sitio web de la empresa fue retirado después de que Johnson llegara a la presidencia).llamado sin ironía"Truth Be Told".

Pero Johnson forma parte de una generación de políticos conservadores que nunca han tenido unas elecciones competitivas. Johnson pasó de ser un abogado activista de derechas que presionaba a favor de unJohnson ha ganado tres veces su escaño en la Cámara de Representantes, fuertemente delimitado, por 30 puntos o más, porque el escaño ha sido delimitado para garantizar que ningún demócrata tenga posibilidades de ganarlo.

