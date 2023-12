Policía amenaza con deportación a ciudadano colombiano que denunció un delito

'Mi compañero no quiso hacer su trabajo, pero yo sí', le dijo una policía en la comisaría de Castelló (País Valencià) a C. B., un ciudadano colombiano que había acudido a informar del cambio de su domicilio y a preguntar si había alguna novedad sobre una denuncia por estafa que había interpuesto en la misma comisaría varios meses antes.C. B. no supo si la Policía había tomado alguna medida contra su supuesto estafador.

En cambio, sí fue informado de que en ese momento se le incoaba un expediente 'preferente de expulsión', ya que se encontraba en situación irregular en España.El hombre no comprendía por qué la primera vez que fue a denunciar a comisaría, el pasado enero, el agente que le atendió no tuvo problemas en registrar su denuncia y, ahora, sin ningún cambio en su situación, se enfrentaba a la deportación tras haber denunciado como víctima de un presunto delito.En su primera visita a comisaría, C. B





