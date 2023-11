Podemos solo consultará a sus bases si desean investir a Sánchez y avisa de que no está obligado a acatar el pacto entre PSOE y Sumar

Podemos celebrará una consulta entre sus afiliados para definir su posición ante la investidura de Pedro Sánchez, pero no preguntará a sus bases por su opinión sobre el pacto firmado entre el PSOE y Sumar porque no ha sido negociado por ellos y por tanto, según consideran los morados, no están obligados a acatarlo.

Y, repreguntada sobre si en esa pregunta a las bases estaría incluida una en relación al acuerdo entre PSOE y Sumar, Serra aseguró que Podemos no ha "formado parte" de esas negociaciones y, por ende, los estatutos de la formación no obligan a consultar a los afiliados al respecto.

