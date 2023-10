Pilar Vidal revela que un miembro del Gobierno la ha llamado tras la polémica con Carmen Lomana

Pilar Vidal afirma que Carmen Lomana en la reunión previa al programa la llamó gorda de manera despectiva: "Carmen Lomana me ha llamado gorda, que lo sepa toda España, la señora Carmen Lomana que va de paz, amor, super educación, de tal... me ha llamado gorda.

" La llamada que más le ha sorprendido a nuestra colaboradora es la de un miembro del gobierno: "Un miembro del gobierno, mujer, que me ha confesado que le pasó algo muy parecido a mí. Y sobre todo que se siente muy identificada porque su entorno no lo aceptaba." "En 2023 no es necesario atacar a alguien por su físico, es inconcebible, con mi hijo de 18 años tuve una conversación más madura que con mucha gente.

Pilar Vidal: 'Que sepa toda España que la señora Carmen Lomana que va de super educada me ha llamado gordCarmen Lomana y Pilar Vidal han protagonizado el enfrentamiento más duro de la jornada en Espejo Público por un comentario de la empresaria hacia la periodista. Leer más ⮕

La Diputación de Zaragoza retira los premios taurinos del PilarLa institución gobernada por el PSOE es propietaria del coso de la Misericordia y recibe un canon de alquiler anual de medio millón de euros Leer más ⮕

Localizan a Carmen, la menor de 15 años desaparecida desde agosto en MadridInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

Quién es quién en 'Deudas', el reparto completo, de Carmen Maura a Mona Martínez'Deudas' llega el jueves 26 de octubre a laSexta tras su estreno en exclusiva en atresplayer. Carmen Maura y Mona Martínez encabezan un amplio reparto que te detallamos para que no te pierdas nada. Leer más ⮕

El PP exige explicaciones al presidente socialista de la Diputación de Zaragoza por la retirada de los prem...«Queremos saber si se quiere acabar con la Feria del Pilar y de San Jorge», asegura el portavoz popular Leer más ⮕

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melannie Grifith, revoluciona Madrid con un vestido de terciopelo negro y escote muy pronunciadoLa hija de los actores de tan solo 27 años luce espectacular con una prenda de lo más elegante para una fiesta organizada por una de las firmas de joyería de lujo con más renombre. Leer más ⮕