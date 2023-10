Pilar Vidal reaparece tras su encontronazo con Carmen Lomana: 'Me ha llamado todo el mundo... Solo me ha faltado Pedro Sánchez'

La relación entre Carmen Lomana y Pilar Vidal no es nada buena desde hace tiempo. Las dos colaboradoras de Espejo Público han discutido en varias ocasiones en pleno directo durante la emisión del matinal Antena 3. Sin embargo, el comentario de la empresaria el pasado jueves terminó de romper por completo su relación con la periodista.

No puedo desvelar quiénes han sido porque son llamadas privadas que me han hecho mucha ilusión, pero no os preocupéis, que ya os lo iré diciendo. Me ha llamado todo el mundo, solo me ha faltado Pedro Sánchez".

Pilar Vidal: 'Que sepa toda España que la señora Carmen Lomana que va de super educada me ha llamado gordCarmen Lomana y Pilar Vidal han protagonizado el enfrentamiento más duro de la jornada en Espejo Público por un comentario de la empresaria hacia la periodista. Leer más ⮕

Pilar Vidal revela que un miembro del Gobierno la ha llamado tras la polémica con Carmen LomanaLa periodista Pilar Vidal terminaba llorando tras la bronca con la empresaria Carmen Lomana en el plató de Espejo Púbico por haberla llamado gorda. Tras los hechos ha recibido muchas llamadas de apoyo 'de alto nivel'. Leer más ⮕

Pilar González, ganadora de la décima edición del Premio Literario Amazon Storyteller con 'Palabras de ceniza'La Fundación Ortega-Marañón acogió ayer la entrega del galardón en el marco del Festival Eñe, uno de los eventos literarios y culturales más relevantes de España. Leer más ⮕

Localizan a Carmen, la menor de 15 años desaparecida desde agosto en MadridInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

Quién es quién en 'Deudas', el reparto completo, de Carmen Maura a Mona Martínez'Deudas' llega el jueves 26 de octubre a laSexta tras su estreno en exclusiva en atresplayer. Carmen Maura y Mona Martínez encabezan un amplio reparto que te detallamos para que no te pierdas nada. Leer más ⮕

La Diputación de Zaragoza retira los premios taurinos del PilarLa institución gobernada por el PSOE es propietaria del coso de la Misericordia y recibe un canon de alquiler anual de medio millón de euros Leer más ⮕