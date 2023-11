Peligro en las apps de citas: revelan un caso real de una estafa por valor de 20.000 dólares

000 dólares y el estafador vaciaron su monedero digital tres días después de la inversión. Tras descubrir la estafa, la víctima quiso recuperar todo el dinero, pero los ciberdelincuentes le pedían invertir aún más dinero para recuperar sus fondos.

INVERTIA: Unicaja Banco pone en peligro el importante soporte técnico de los 0,95 eurosLos inversores penalizan su crecimiento hasta septiembre, que ha sido del 4,9%, en comparación con el 28,4% si se excluye el impuesto a la banca.

ABC_CULTURA: Marlene Morreau, irreconocible tras operarse «como una momia»La vedette reaparece en televisión con el rostro completamente cambiado

A3NOTICIAS: Muere una anciana de 96 años tras ser atacada por dos perros en Alguazas (Murcia)Los animales mordieron a la mujer en varias partes del cuerpo, llegando a desgarrarle un brazo.

20M: Mi opinión tras probar durante una semana el famoso coche chino BYD Atto 3La prueba de esta semana en 20Minutos ha tenido como protagonista al BYD Atto 3, un SUV eléctrico que supone la entrada a la marca en España y que, a juzgar por lo que hemos visto, va a poner en jaque a muchos...

20M: Así quedan los precios en Netflix España tras la eliminación del plan básicoCon su entrada en vigor el pasado 23 de octubre, el gigante rojo del streaming desconcertaba a los suscriptores con el cambio en sus modelos de suscripción.

CINCODIASCOM: Telefónica sube en Bolsa tras decir el Gobierno que quiere mantener la españolidadEl Ejecutivo baraja la entrada de la SEPI en el capital, según publica El Confidencial

