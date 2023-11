Pedro Sánchez sorprende con su discurso en la investidura

El presidente Pedro Sánchez hilvanó en el primer día de la investidura un discurso que causó sorpresa generalizada, algarabía entre sus seguidores que admiraron su capacidad para elevar el tono y el alcance del debate al plantearlo en términos de confrontación entre modelos políticos (progresista y reaccionario), e irritación entre sus detractores que observaban cómo Sánchez, un driblador nato, evitaba centrar su intervención en el tema de la amnistía eludiendo así vincular su investidura a la aprobación de la polémica ley. Como fuere, el largo parlamento de Sánchez obligó a quienes atendíamos a la investidura a alzar la mirada por encima del debate sobre la ley de amnistía que, aun siendo vital, no era el único ni quizá el tema más important

