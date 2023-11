Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno

Como dijo el genial Antonio Machado: 'Hoy es siempre todavía'. Fue una de las frases que lanzó Pedro Sánchez en la sesión de investidura que protagonizó este miércoles y jueves y en la que quedó confirmado que hoy -y todavía- seguirá siendo presidente del Gobierno. Lo respaldó una mayoría absoluta de 179 diputados pertenecientes a ocho formaciones políticas a las que votaron 12,6 millones de ciudadanos en las pasadas elecciones del 23 de julio.

A todas luces, una nueva machada de Sánchez que agranda la lista de imposibles que ha terminado logrando. Incluso que le invista Carles Puigdemont, el expresident de Cataluña de la declaración unilateral de independencia (DUI) y que sigue fugado en Bélgica a la espera de cobrar el precio que le puso a Sánchez: una amnistía. Y el presidente parece no tener límites. Porque la historia política del jefe del Ejecutivo está repleta de cosas que él dijo que no haría, como la medida de gracia o los pactos con independentistas, o que el resto dijo que no haría, como resistir a pesar de tod

:

İNFORMATİVOST5: Pedro Sánchez, investido presidente del Gobierno con 179 votos en primera votación➕ Pedro Sánchez, además del PSOE, ha sumado los apoyos de Sumar, PNV, Bildu, ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria, obteniendo mayoría absoluta en primera votación Investidura T5

Fuente: informativost5 | Leer más »

20M: Pedro Sánchez elegido presidente del Gobierno con 179 votos a favorEl Congreso de los Diputados ha votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno . El líder socialista obtuvo 179 votos a favor. Tras la investidura, el canciller alemán Olaf Scholz felicitó a Sánchez y expresó su deseo de continuar la cooperación entre Alemania y España. El presidente catalán, Pere Aragonès, afirmó que es hora de cumplir los acuerdos.

Fuente: 20m | Leer más »

RTVENOTİCİAS: Debate de investidura de Pedro Sánchez: Abascal compara a Sánchez con HitlerEn el debate de investidura de Pedro Sánchez, Abascal compara a Sánchez con Hitler y le acusa de 'preparar un golpe de Estado'. Feijóo critica al candidato y defiende una España que no se resigna. Se espera que 179 diputados voten a favor y 171 en contra. Interior establece medidas de seguridad ante las manifestaciones.

Fuente: rtvenoticias | Leer más »

SEXTANOTİCİAS: Pedro Sánchez anuncia medidas para su nuevo GobiernoEl presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, anuncia las medidas que su nuevo Gobierno pondrá en marcha o mantendrá en la nueva legislatura

Fuente: sextaNoticias | Leer más »

20M: Pedro Sánchez expone su nuevo programa de Gobierno en el debate de investiduraEl líder del PSOE, Pedro Sánchez, presenta su programa de Gobierno y busca la confianza del Congreso de los Diputados en el debate de investidura para revalidar su mandato en la Moncloa. La sesión se ve afectada por la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas y se refuerza la seguridad con 1.600 policías.

Fuente: 20m | Leer más »

EXPANSİONCOM: Pedro Sánchez busca su reelección como presidente del GobiernoEl presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acude hoy a la primera jornada de la sesión de investidura para lograr su reelección. Será la tercera vez que es nombrado presidente del Gobierno , en esta ocasión tras cerrar una mayoría de 179 diputados.

Fuente: expansioncom | Leer más »