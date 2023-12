Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como sustituto de Nadia Calviño en el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en el Complejo de La Moncloa para detallar los cambios en el Ejecutivo por la salida de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Empresa y Comercio, Nadia Calviño, para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Calviño tomará posesión de su cargo al frente del BEI el 1 de enero de 2024, por lo que Sánchez ha designado a su sustituto hoy, antes de que finalice el año: se trata de Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro Público y Financiación Internacional. Cuerpo presidirá la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos."Ya he comunicado esta decisión al jefe del Estado", ha asegurado en la declaración institucional realizada desde Moncloa para comunicar los cambios en el Ejecutiv





