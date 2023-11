ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 1 de noviembre de 2023

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. La participación se registraba mediante el pago de un número de 3 cifras con una serie de 5 por el valor de 10 céntimos y no a nivel nacional, sino por provincias. Resultado Super Once El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 1 de noviembre de 2023 es X.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A3NOTICIAS: ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 31 de octubre de 2023Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 31 de octubre de 2023 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: Comprobar Primitiva, Lotería Nacional, Bonoloto, Cupón de la ONCE, Triplex y Super ONCE: resultados del juevesComprobar Lotería y ONCE: resultados de hoy

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

YO_DONA: ONCE: Sorteo del Cupón diario del martes 31 de octubre de 2023El número premiado en el sorteo del martes 31 de octubre de 2023 del Cupón Diario de la ONCE es el 29.490, la serie 031 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000...

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

YO_DONA: ONCE: Sorteo del Cupón diario del lunes 30 de octubre de 2023El número premiado en el sorteo del lunes 30 de octubre de 2023 del Cupón Diario de la ONCE es el 70.709, la serie 007 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000...

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: Comprobar los resultados de la lotería de hoy: Bonoloto, Euromillones, Eurojackpot, Cupón Diario, Triplex y SuEstos son los resultados de los sorteos de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado del martes 31 de octubre de 2023. Comprueba los números premiados para saber si el tuyo está entre los afortunados.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: LIBROS: 'Días 1931-1934', de Yorgos Seferis: diario de un poeta esencialEstas páginas de Seferis iluminan partes de su creación y de sus estados de ánimo: ponen al desnudo el alma y el pensamiento poético. Crítica de Jaime Siles

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕