Ocho vocales conservadores piden una reunión extraordinaria del CGPJ sobre la amnistía

Este jueves, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y Ángeles Carmona solicitarán la reunión extraordinaria al presidente del CGPJ, Vicente Guilarte.

En ella, califican la amnistía como una “medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho en España” que “violenta la Constitución” y que producirá “inevitablemente” consecuencias “en perjuicio del interés general de España” y convertirá la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica “en una quimera”.

“No es compatible con el principio de Estado de derecho que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno”, se lee en la propuesta de declaración institucional.

En el documento asimismo se critica que la ley de amnistía se tramite como proposición de ley y no como proyecto, con lo que se eludirá la función consultiva del CGPJ.

