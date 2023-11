Nuevas soluciones creativas que conquistan la pantalla de la Smart TV

Cada vez cuesta más captar la atención de los espectadores en un mundo de múltiples pantallas y contenidos simultáneos. Por eso, Smartclip ha desarrollado nuevas soluciones publicitarias que traspasan la pantalla de la Smart TV enriqueciendo el spot y mejorando notablemente las diferentes variables de impacto en marca.

Para asegurar que esta nueva solución está cumpliendo con el objetivo de conseguir mayor atención hacia el spot, se ha realizado un estudio de investigación a través del instituto Bilendi, donde se ha realizado una emisión a un panel de más de 300 individuos, que ha revelado una mejora significativa en la comprensión por parte del espectador.

sentimiento positivo, diferenciación, nueva información o relevancia) aumentan en todos los casos entre un 14% y un 19%. Ya son varias las marcas que se han lanzado a incluir esta solución en sus estrategias dando como resultados unas creatividades llamativas y originales. Se trata de una buena forma de darle un giro a la manera de comunicar sin perder la esencia del spot, pero generando un valor añadido a la estrategia. headtopics.com

Toni Segara, Mónica Moro, Julio Alonso Caballero, Saulo Rocha y más lideran el listado de las mentes más creativas del mundo del marketing y la publicidad, según Forbes.Misteriosos posts de Instagram de una anciana aparecen como anuncios en el metro de Madrid

Aparecen unos anuncios con imágenes de una cuenta de Instagram de una anciana de 100 años en el metro de Madrid, y las primeras teorías no han tardado en aparecer.Nike presenta las nuevas zapatillas de Jordan, las"The Luka 2 'Lake Bled'" con un torneo celebrado en medio de un lago de Eslovenia. headtopics.com

El"Just do it" de Nike o el"I’m Lovin’ It" de McDonald's, estos son los eslóganes más famosos del mundo de las marcas (y sus historias).

KFC presenta sus nuevas hamburguesas mostrándose como los verdaderos expertos del polloDescubre las tres nuevas hamburguesas que KFC presente en su campaña 'Tú eliges' presentada por la agencia de comunicación PS21. Leer más ⮕

Nuevas obligaciones para las empresasLas empresas deberán hacer frente a nuevas exigencias de información por parte de las Administraciones con la próxima entrada en vigor del recargo "de solidaridad" para l Leer más ⮕

Ya tenemos en Zara Home las nuevas fundas nórdicasEl inicio de la temporada es un momento perfecto para dar un nuevo aire a la decoración del dormitorio. Además, con la llegada del otoño invierno también toca cambiar la colcha... Leer más ⮕

Cada vez se venden menos reproductores multimeida, y la 'culpa' es de las Smart TVXiaomi, Amazon y Google dominan el mercado Leer más ⮕

Nuevas obligaciones para las empresasLas empresas deberán hacer frente a nuevas exigencias de información por parte de las Administraciones con la próxima entrada en vigor del recargo "de solidaridad" para l Leer más ⮕

X (Twitter) se saca de la manga dos nuevas suscripciones de 3 y 16 dólaresA la suscripción de 8 dólares mensuales (X Premium) se han sumado ahora dos nuevas tarifas: X Basic (3 dólares) y X Plus (16 dólares). Leer más ⮕