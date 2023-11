Nuevas formas de administración de insulina para pacientes con diabetes

Más de 37 millones de personas en Estados Unidos padecen diabetes. Según la Asociación Americana de Diabetes, 8,4 millones de estadounidenses necesitaron inyectarse insulina en 2022 para reducir su nivel de azúcar en sangre. Sin embargo, la insulina es difícil de administrar por vía oral porque es una proteína que se destruye fácilmente en el estómago.

Aunque los investigadores están desarrollando píldoras resistentes a la digestión en el estómago y parches cutáneos que controlan el azúcar en sangre y liberan insulina automáticamente, actualmente la forma más fiable de administrarse insulina es mediante inyecciones frecuentes. Soy profesor de farmacología y toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, donde mis colegas y yo estudiamos los sistemas de administración de fármacos. Somos conscientes de que investigar nuevas formas innovadoras de hacer llegar los medicamentos al organismo puede mejorar la respuesta y el cumplimiento de los tratamientos por parte de los paciente

