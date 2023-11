Nueva serie de Juego de Tronos: A Knight of the Seven Kingdoms

Desde que Juego de Tronos se despidiese como una de las series más vistas y celebradas a nivel global -a pesar de su polémico final-, HBO (ahora Max) ha tenido en mente expandir y exprimir el universo televisivo surgido de la mente de George R. R. Martin con diferentes spin-offs o precuelas.

Primero llegó La Casa Del Dragón, cuya primera temporada fue un éxito y con una segunda en camino (ya grabada y con su estreno programado para verano de 2024) y después veremos otra ficción bajo el título A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (que se traduciría como El Caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante) cuyo rodaje está previsto que comience la próxima primavera y, por tanto, no llegaría a la pantalla hasta 2025, muy probablemente. Pero, ¿de qué trata esta nueva propuesta del mundo de Juego de Tronos? Para esta ocasión, la nueva serie adaptará material ya publicado por George R. R

:

20M: El increíble castillo español construido sobre una roca donde se grabaron escenas de Juego de TronosEsta impresionante fortaleza se encuentra en la provincia de Guadalajara y fue una de las más fuertes del Reino de Castilla. Destaca su enorme Torre del Homenaje, asentada sobre un farallón.

Fuente: 20m | Leer más »

20M: ¿Has reconocido a este actor de 'Juego de tronos' en 'Sex Education'?Tras dejar ‘Juego de tronos’, le habíamos perdido la pista, pero ahora regresa irreconocible en la cuarta temporada del fenómeno de Netflix.

Fuente: 20m | Leer más »

SEXTANOTİCİAS: 'Andalusian crush', la campaña turística de la Junta protagonizada por un actor de Juego de TronosLa Junta de Andalucía ha lanzado una campaña publicitaria para atraer el turismo joven internacional y Peter Dinklage, actor que interpretó a Tyrion Lannister en Juego de Tronos, ha puesto la voz para la campaña.

Fuente: sextaNoticias | Leer más »

GENBETA: La nueva serie de ciencia ficción de los creadores de 'Juego de Tronos' al fin tiene fecha de estreno....La nueva serie de ciencia ficción de los creadores de 'Juego de Tronos' al fin tiene fecha de estreno. Netflix desvela cuándo podremos ver 'El problema de los 3 cuerpos'

Fuente: genbeta | Leer más »

20M: Muere Bobby Knight, el legendario técnico de baloncesto universitario de temperamento explosivoDía triste para el baloncesto mundial. El legendario entrenador de baloncesto universitario, Bobby Knight, que llevó a Estados Unidos al oro olímpico en...

Fuente: 20m | Leer más »

A3NOTİCİAS: Muere Bobby Knight, legendario y polémico entrenador de baloncesto, a los 83 añosFue el entrenador del equipo estadounidense que ganó el oro ante España en los JJOO de Los Ángeles 1984.

Fuente: A3Noticias | Leer más »