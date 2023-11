Nueva denuncia a Lucas Burgueño por amenazar al dueño de un bar y hacerse pasar por policía

De hecho, Burgueño acababa de ser puesto en libertad por difundir un video íntimo de su madre y tratar de extorsionarla con 80.000 euros. Hace un mes también protagonizó otra violenta escena cuando increpó al diputado socialista Oscar Puente en el tren. Según fuentes socialistas, llegó a empujarle y arrinconarle. Burgueño, dentro de un largo historial, también ha sido denunciado por irse sin pagar 400 euros de un restaurante.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.