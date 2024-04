No se renovará a Joaquín de Luz como director de la Compañía Nacional de Danza

El 26 de marzo, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, órgano del que depende la Compañía Nacional de Danza, anunció que no renovará a Joaquín de Luz como director de esta agrupación señera. En este sentido, su reinado ha sido corto: apenas cinco años, reducidos a tres y medio con el parón que supuso la pandemia.

Es un tema que me preocupa, pero me importa sobre todo la paridad de oportunidades en general. Hay muy poco creador o creadora que trabaje con zapatillas de puntas, que es el lenguaje con el que creo que la CND puede beneficiarse más. Y esto ha sido un problema para mí porque me hice una hoja de ruta que no ha sido fácil cumplir”. Pregunta. ¿Siente que ha podido trabajar con libertad? Respuesta. Nunca es como te lo cuentan, siempre es bastante peor .

Joaquín De Luz Compañía Nacional De Danza Director Inaem Bailarín Solista American Ballet Theatre New York City Ballet

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



elpais_cultura / 🏆 10. in ES

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Cultura no renueva a Joaquín de Luz al frente de la Compañía Nacional de DanzaEl Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música convocará en las próximas semanas el concurso para seleccionar la nueva dirección

Fuente: elpais_cultura - 🏆 10. / 82 Leer más »

Dimite la alcaldesa de Sartaguda (Navarra) por tener la luz pinchada y no pagarla desde junioLa ya exalcaldesa socialista Beatriz Santos Belinchón fue identificada entre una treintena de vecinos que tenían el suministro de luz enganchado, después de que la compañía se percatara de que el consumo no se correspondía con sus ingresos.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

La NASA encuentra a Spiderman en una galaxia a 30 millones de años luz de distanciaLas características arácnidas se hicieron presente en esta agrupación de estrellas a 30 millones de años luz de la Tierra.

Fuente: fayerwayer - 🏆 43. / 55 Leer más »

Así cambió la vida de Juan José Cortés tras el asesinato de su hija Mari LuzLuz Sánchez-Mellado, autora de 'Ciudadano Cortés', analiza en Equipo de Investigación cómo cambió la vida de Juan José Cortes tras la muerte de su hija Mari Luz. 'Es uno delante de las cámaras y otro detrás', asegura.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

El precio de la luz se mantendrá este domingo a cero euros durante 16 horasEl precio del mercado mayorista eléctrico será de cero euros hasta las 18.00 horas de la tarde, aunque aumentará hasta los 35 euros/MWh entre las 22 y 23 horas. De esta forma, este domingo el precio medio será de 6,69 euros/MWh.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

Onda Cero lanza 'Luz verde', una iniciativa por la sostenibilidad y el cambio climáticoMediante reportajes, entrevistas y campañas, los programas de Onda Cero buscarán la concienciación para frenar el deterioro climático del planeta.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »