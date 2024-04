No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. Los gazatíes no tienen que llevar armas para ser eliminados ni salir de un túnel para dirigirse a un lugar donde están los soldados ni ser identificados como combatientes de Hamás.

Sólo tienen que estar en una zona en la que hay órdenes de disparar a matar a todo el que se acerque. Las imágenes muestran a cuatro jóvenes andando por una explanada de tierra rodeada de casas destruidas por los bombardeos israelíes en Jan Yunis, en el sur de Gaza. No corren ni llevan armas. Según testimonios locales, se dirigen a sus hogares para comprobar si siguen en pie, una vez que las fuerzas israelíes parecen haberse retirado de la zona

Las investigaciones señalan que las personas menores que menos juegan al aire libre son aquellas que viven en barrios con aceras estrechas, cuestas, calles masificadas o mal planificados, que además son vecindarios de menor poder adquisitivo: la solución pasa por convertir la propia ciudad en un gimnasio. Olga Berrios es especialista en urdir planes para denunciar el mal estado de las calles del barrio, que parece perpetrado en contra de sus habitantes. En 2021 puso en marcha su, con categorías como acera-aparcamiento, aceras enanas o aceras masificadas; y el pasado año implicó al vecindario en el certamen, que premió al poste más invasivo clavado en medio de una acera.

Jordi Turull y Marta Rovira, secretarios generales de Junts y ERC, encarrilaron la negociación al autorizar a sus respectivos equipos jurídicos a presentar una propuesta común de enmiendas al PSOE para cerrar el acuerdo. El terrorismo según García Castellón: un infarto, conciertos, protestas callejeras y agresiones anónimas a policías. El percance inesperado del secretario general de Junts, del que ya se va recuperando –once días sin fumar, y subiendo–, no ha impedido el acuerdo para la ley más importante de la legislatura.

Para evitar que se repita el escenario de 2022, en el que hubo una concentración de votos en el Partido Socialista para evitar un gobierno con la extrema derecha, Luís Montenegro ha anunciado un cordón sanitario con Chega para ser investido. Pero ahora tendrá que pactar con el partido ultra si quiere gobernar cuatro años. La Justicia ha golpeado a la política en Portugal y el resultado ha sido el auge del discurso antisistema de la extrema derecha. El líder de la coalición Alianza Democrática (AD) y presidente del Partido Socialdemócrata (PSD), Luís Montenegro, pronuncia el discurso de la victoria durante la noche electoral. En la derecha portuguesa hay un líder de transición que se convertirá en primer ministro.

Los jóvenes votamos menos y nos interesamos menos por la política; política que consideramos, por lo general, como una actividad ajena o que responde a nuestras demandas entre poco y nada. "Sangre que no se desborda, / juventud que no se atreve, / ni es sangre, ni es juventud, / ni relucen, ni florecen. / Cuerpos que nacen vencidos, / vencidos y grises mueren: / vienen con la edad de un siglo, / y son viejos cuando vienen". Son versos de Miguel Hernández, del mismo poema del que vienen los mucho más citados sobre la juventud y la salvación de España. Detengamos la atención en los últimos: cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren; cuerpos que vienen con la edad de un siglo.

Gestionar el éxito y hacerlo sostenible: los retos del turismo en España en un momento "dulce" pero lleno de cambios. elDiario.es celebra su tercera jornada sobre turismo, centrada en la necesidad de que este siga adaptándose a un panorama en continuo cambio; sin dejar de crecer, el sector en España afrenta desafíos climáticos y de convivencia con la población local. Jordi Hereu: "Es necesario acotar la oferta de vivienda turística para que tenga éxito su sostenibilidad social". María Pilar Górriz Ramón, Marta Abardía, Inmaculada Benito y Miguel Sanz, ponentes de la primera mesa, moderada por la periodista María López Villodres (d). Cómo no morir de éxito en el camino

Tanto la encuesta de Ipsos para La Vanguardia como la Sigma Dos para El Mundo dan cerca de 41 diputados al PSC, con una importante subida del PP en detrimento de Vox y un ligero adelanto de Junts sobre ERC, que se quedarían entre los 26 y los 29 escaños. El PSC ganaría las elecciones catalanas del 12-M con 41 escaños, y el 29,4% de los votos, y el independentismo perdería la mayoría absoluta de 68 escaños, según un sondeo de la demoscópica Ipsos que publica este domingo La Vanguardia. Junts (29 diputados) y ERC (26) retrocederían en escaños y protagonizarían una lucha enconada por la segunda posición, según el mismo sondeo.

