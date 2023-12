No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. Felipe VI pide “respetar a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias” y proclama que fuera de la carta magna “no hay una España en paz”.

El mensaje navideño no incluye ninguna mención a la situación económica ni a la masacre en Gaza. España, unidad y Constitución. Ese es el resumen del discurso que ha pronunciado esta noche Felipe VI en su tradicional mensaje de navidad, con–“fuera de la Constitución no hay ley, sino arbitrariedad”–, aunque sin nombrarla, y recados al Gobierno: “Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde”





