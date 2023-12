No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es.

ENTREVISTA | Teresa Ribera: "No podemos volver de la COP sin un mensaje claro sobre la salida de los combustibles fósiles". El pacto de la Cumbre del Clima de Dubái pide a los países un "esfuerzo global" para dejar el petróleo, el carbón y el gas





Líderes de APEC concluyen cumbre sin mencionar guerras en Ucrania y Oriente Medio. Los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) concluyeron su cumbre en San Francisco con una declaración conjunta sin referencias a las guerras en Ucrania ni en Oriente Medio. El texto difiere del acordado el año pasado en Bangkok, donde la mayoría de los miembros condenaron la agresión rusa a Ucrania. Estados Unidos emitió su propia declaración mencionando a Ucrania y la guerra en Gaza.

Reunión entre López Obrador y Xi Jinping en la cumbre de APEC. El presidente de México, López Obrador, se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre de APEC a partir del 10 de diciembre. El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se enfrentará al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en un balotaje con final incierto, según vaticinan la mayoría de las encuestas.

Empresarios en Navarra piden un clima más calmado y luchan contra el absentismo laboral. Empresarios en Navarra se reúnen para pedir un clima más calmado y abordar el problema del absentismo laboral en la región. La falta de mano cualificada y el alto índice de absentismo son las principales preocupaciones.

Los bancos europeos buscan expertos en clima. Los grandes bancos europeos están buscando expertos en clima para analizar el impacto del cambio climático en sus carteras y riesgos.

