No has terminado tu compra

Diego Olivares, ingeniero agrícola y experto en jardinería, nos explica cómo afectan a nuestras plantas el frío y las heladas. Getty Images / elDiario.es.

A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que tus plantas están un poco más perezosas de lo normal. ¿Hace tiempo que no tienen ninguna ramita nueva, no hay apenas bichitos que la molesten y riegas menos que nunca. Así es, las plantas no son ajenas a esta temporada de cambios. Con la llegada progresiva del frío, las plantas pasan por un proceso adaptativo a modo de preparación con el simple objetivo de salir airosas del invierno





