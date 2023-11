No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este jueves y viernes Israel, Palestina y Egipto acompañado por el primer ministro belga, Alexander de Croo.

El viaje se produce después de que Israel y Hamás hayan acordado una “pausa humanitaria” de cuatro días durante la que Hamás liberará a 50 rehenes e Israel 150 prisioneros palestinos. Hoy en el podcast analizamos lo que se espera de este viaje y del anuncio que hizo Sánchez en la investidura. Además, hoy se estrena la nueva portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, como líder de la oposición tras la salida de Mónica García al Ministerio de Sanidad. Menos de un centenar de eurodiputados –de los que la mayoría eran españoles– siguió el debate en la Eurocámara





Pedro Sánchez viaja a Israel y Palestina en su primer viaje internacional como presidenteEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará su primer viaje internacional a Israel y Palestina. Se reunirá con los líderes israelíes y palestinos, además de visitar Egipto. La agenda incluye reuniones con representantes de la sociedad civil israelí, el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

