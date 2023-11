No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es.

Tras el comienzo de la guerra en Gaza, cientos de palestinos han sido encarcelados en Israel sin cargos ni juicio y varios miles sufren abusos y restricciones draconianas en el acceso a agua y comida, según denuncian las organizaciones de derechos humanos. Europa Press/Nidal Eshtayeh que incluye la puesta en libertad de 50 rehenes a cambio de la excarcelación de 150 mujeres y adolescentes palestinos. El número de presos palestinos ha aumentado desde el comienzo de la actual contienda el pasado 7 de octubre. Las autoridades israelíes están llevando a cabo la campaña de detenciones más agresiva que se ha vivido en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este en más de 30 años, mientras desarrolla su ofensiva militar en Gaza. contra Israel, unos





eldiarioes » / 🏆 1. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Guerra Israel-Hamás, en directo: Israel mata al jefe de la formación aérea de HamásSigue en directo la última hora sobre la situación en la Franja de Gaza y el conflicto bélico entre Israel y Hamás. Gaza, incomunicada por los bombardeos.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Guerra Israel-Hamás en Gaza: Israel no dará visados a los representantes de la ONUGuerra Israel-Hamás en Gaza: Israel no dará visados a los representantes de la ONU

Fuente: rtvenoticias - 🏆 7. / 83 Leer más »

Guerra Israel ¿ Hamás | Israel hace una incursión por tierra en GazaGuerra Israel ¿ Hamás | Israel hace una incursión por tierra en Gaza

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

Guerra Israel-Hamás: Macron muestra su 'total respaldo' a IsraelGuerra Israel-Hamás: Macron muestra su 'total respaldo' a Israel

Fuente: rtvenoticias - 🏆 7. / 83 Leer más »

Guerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de GazaGuerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de Gaza

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

Guerra de Israel en Gaza, última hora | Israel dice que rodea la ciudad de GazaIsrael dice haber rodeado la mayor ciudad de la Franja de Gaza y objetivo de su campaña de aniquilación de Hamas, mientras Estados Unidos se dispone a

Fuente: yo_dona - 🏆 58. / 51 Leer más »