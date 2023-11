No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es para mantenerte informado con las claves de actualidad cada mañana. Con Juanlu Sánchez, subdirector de eldiario.es, y las aportaciones de toda la redacción.

Insulta a la mitad del país, confiesa que quiere privatizarlo todo, hasta los niños. Y ha ganado las elecciones en Argentina— elDiario.es te regala 45 días de acceso gratuito a Podimo, la app con miles de podcast y audiolibros. Pruébalo en Podimo.es/aldia Argentina tiene nuevo presidente: el ultraliberal Javier Milei. Ha ganado por más de diez puntos al peronista Sergio Massa. Lo ha conseguido insultando a la mitad del país, con un estilo histriónico, anunciando acabar con lo público, y con propuestas de extrema derecha en torno a los derechos sociales y la memoria históric





eldiarioes » / 🏆 1. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El ultraderechista Javier Milei gana las elecciones en Argentina🔴 Otros 31 hispanopalestinos han salido de Gaza por el paso de Ráfah con destino a Egipto, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. 🔊

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

Javier Milei logra una victoria contundente en las elecciones presidenciales de ArgentinaEl economista libertario antisistema, Javier Milei, obtiene el 55% de los votos y un apoyo mayoritario en 20 de las 23 provincias de Argentina en las elecciones presidenciales.

Fuente: bbcmundo - 🏆 23. / 66 Leer más »

Argentina elige a Javier Milei como presidenteEl economista Javier Milei gana las elecciones presidenciales en Argentina, poniendo fin al dominio de las fuerzas políticas tradicionales. Sergio Massa reconoce la derrota antes de conocer los resultados oficiales.

Fuente: bbcmundo - 🏆 23. / 66 Leer más »

Javier Gerardo Milei ganó las elecciones y será el próximo presidente de ArgentinaEl economista libertario Javier Gerardo Milei ganó las elecciones y será el próximo presidente de Argentina. Conoce más sobre su vida y sus planes para el país.

Fuente: bbcmundo - 🏆 23. / 66 Leer más »

El candidato ultraliberal Javier Milei gana las elecciones presidenciales en ArgentinaEl candidato ultraliberal Javier Milei ha ganado las elecciones presidenciales en Argentina, conmocionando y dividiendo al mundo político latinoamericano. Elon Musk ha mostrado su apoyo y ha vaticinado un futuro próspero para el país.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Javier Milei será el próximo presidente de ArgentinaEl economista de 53 años Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, ha derrotado este domingo al oficialista Sergio Massa y será el próximo presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre tras arrasar con 55'69% de los votos frente al peronista y actual ministro de Economía, que obtuvo el 44,30% de los sufragios.

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »