No has terminado tu compra

Feijóo dice que la carcajada de Sánchez en la investidura supone "algún indicio desde el punto de vista patológico que no es menor".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado como “tic patológico” la carcajada de Pedro Sánchez durante el debate de investidura de la semana pasada, cuando el candidato a la reelección se burló de que Feijóo dijera que él no es presidente del Gobierno porque no quiere. “Hay un tic patológico”, ha señalado Feijóo en una entrevista en Antena 3, quien ha insistido en que él rechazó “los compromisos con Junts para ser presidente del Gobierno”





