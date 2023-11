No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. Alrededor de 8.000 manifestantes en la capital andaluza acusan al Gobierno de Moreno de 'dejar morir' la escuela pública para 'justificar' el aumento de conciertos y privatizaciones.

La Junta minimiza el impacto de la protesta, que no logró la unidad sindical del profesorado. Las protestas en Sevilla contra el Gobierno andaluz por la 'privatización' de la educación pública culminaron en las Setas. A la misma hora que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, intervenía en la clausura de la 6ª Escuela de Otoño del PP de Sevilla, celebrada en Carmona, miles de personas se manifestaban en el centro de Sevilla y Málaga en defensa de la educación pública y contra el deterioro del sistema escolar andaluz





🏆 1. eldiarioes » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Halloween 2023: ¿Cómo se celebra alrededor del Mundo?Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

Los 'niños de la polio' piden a la UE y a la ONU que les reconozcan como víctimas de la dictadura franquistaLos alrededor de 40.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

Aena gana 1.139 millones hasta septiembre, un 71,3% más y prevé cerrar el año con récord de viajerosLa compañía estima cerrar 2023 con alrededor de 280 millones de pasajeros en España.

Fuente: Invertia - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

Vuelven la 'cartas del miedo' de Hacienda: qué son y a qué contribuyentes les afectaEn 2022 se enviaron alrededor de 1,2 millones de cartas de Hacienda.

Fuente: 20m - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

Sigue la oleada migratoria en Canarias: llegan a Tenerife 179 nuevos inmigrantes, tres de ellos en estado grave, en otros dos cayucosDurante el mes de octubre, alrededor de 13.000 inmigrantes han arribado a las costas de Canarias.

Fuente: 20m - 🏆 1. / 96,2 Leer más »

La historia de las zapatillas españolas y artesanales que nacieron de una declaración de amorDescubrimos los secretos que han hecho triunfar a Victoria, la marca que triunfa alrededor del mundo

Fuente: HOLAFashion - 🏆 1. / 96,2 Leer más »