No has terminado tu compra

Mariaje González Flor: "Tenemos que educar en el uso del móvil igual que enseñamos a cruzar un paso de cebra".

La decisión de dar un smartphone a un menor “tiene que ir más allá de la edad”: hay que considerar “el contexto, la relación con la tecnología de los progenitores o el uso que le vaya a dar”, según esta experta en contenidos digitales que da talleres a jóvenes y familias sobre el uso de las tecnologías. Mariaje González Flor (Madrid, 1972) estuvo dentro de una gran tecnológica –trabajó durante años para Microsoft– y ahora se dedica, entre otras cosas, de la UNESCO, una alianza para compartir buenas prácticas en la alfabetización mediática e informacional





