No has terminado tu compra

Noruega, Suecia , Finlandia e Islandia han llegado a un acuerdo para endurecer las políticas migratorias siguiendo la línea dura que Dinamarca fija desde hace años.

Esta semana, Helsinki ha cerrado cuatro pasos fronterizos para frenar la llegada de refugiados en plenas tensiones con Moscú. Un policía sueco supervisa la llegada de un grupo de refugiados en un tren procedente de Dinamarca , en Malmö ( Suecia ), en una foto de archivo. Los países nórdicos, reconocidos hace tiempo por sus ideas progresistas y por sus políticas liberales frente a la acogida de personas refugiadas, se han vuelto rotundamente escépticos con la llegada de nuevos migrantes y solicitantes de asilo





Leer más: ELDİARİOES »

