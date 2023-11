No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. 'Al nacer la idea, muchos medios nos indicaron que no era el momento.

Por otra parte, hemos encontrado una laxitud extrema en nuestros compañeros', dicen los promotores, que este jueves habían recabado medio centenar de firmas de altos mandos. Detrás de la iniciativa están algunos de los militares franquistas que participaron en el polémico chat en el que se decía 'no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta' y que enviaron una carta al Rey contra Pedro Sánchez en 2020. Un grupo de generales y oficiales retirados recogen firmas en un manifiesto que pide que se destituya al recién elegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se convoquen nuevas elecciones, tal

RTVENOTİCİAS: Debate de investidura de Pedro Sánchez: Abascal compara a Sánchez con HitlerEn el debate de investidura de Pedro Sánchez, Abascal compara a Sánchez con Hitler y le acusa de 'preparar un golpe de Estado'. Feijóo critica al candidato y defiende una España que no se resigna. Se espera que 179 diputados voten a favor y 171 en contra. Interior establece medidas de seguridad ante las manifestaciones.

20M: Investidura de Sánchez, en directo | Rufián advierte a Sánchez: 'No se la juegue'Feijóo, Abascal, Díaz y los líderes del resto de partidos han intervenido en el debate de investidura en el Congreso.

20M: Discurso investidura de Sánchez, en directo | Rufián advierte a Sánchez: 'No se la juegue'Sánchez expone su programa de Gobierno en el debate de investidura en el Congreso, tras pactar la ley de amnistía con los partidos independentistas

INVERTİA: Pedro Sánchez anuncia aumento del umbral de renta para acceder a ayudas hipotecariasEl presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado un aumento del umbral de renta necesario para acceder a las ayudas hipotecarias. Este cambio permitirá a más familias acceder a estas medidas en medio del incremento de los tipos de interés y las dificultades económicas.

A3NOTİCİAS: Debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los DiputadosEl candidato socialista Pedro Sánchez pronuncia su discurso en la primera sesión del debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Se despliega un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad. Manifestantes se reúnen en los alrededores del Congreso para protestar contra los acuerdos del Partido Socialista.

SEXTANOTİCİAS: Pedro Sánchez anuncia medidas para su nuevo GobiernoEl presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, anuncia las medidas que su nuevo Gobierno pondrá en marcha o mantendrá en la nueva legislatura

