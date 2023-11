No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. “Sánchez the dog is smarter because he’s a dog” o el reto de explicar quién es Perro Sanxe al mundo.

Aitor Hernández-Morales, corresponsal de POLITICO en España y autor de un artículo que explica la estrategia que permitió al líder del PSOE remontar en el 23J, señala la importancia de enmarcar la política española para ser comprendida en el exterior y cree que “las elecciones no se entienden sin el fenómeno cultural”. Feliz día del ‘Perro Sanxe’: el líder del PSOE trolea a la derecha dando la vuelta a un insulto viral. Bruselas ha amanecido este viernes entendiendo un poquito mejor España

:

RTVENOTİCİAS: Debate de investidura de Pedro Sánchez: Abascal compara a Sánchez con HitlerEn el debate de investidura de Pedro Sánchez, Abascal compara a Sánchez con Hitler y le acusa de 'preparar un golpe de Estado'. Feijóo critica al candidato y defiende una España que no se resigna. Se espera que 179 diputados voten a favor y 171 en contra. Interior establece medidas de seguridad ante las manifestaciones.

20M: Discurso investidura de Sánchez, en directo | Rufián advierte a Sánchez: 'No se la juegue'Sánchez expone su programa de Gobierno en el debate de investidura en el Congreso, tras pactar la ley de amnistía con los partidos independentistas

20M: Investidura de Sánchez, en directo | Rufián advierte a Sánchez: 'No se la juegue'Feijóo, Abascal, Díaz y los líderes del resto de partidos han intervenido en el debate de investidura en el Congreso.

EXPANSİONCOM: Pedro Sánchez reelegido presidente del Gobierno en EspañaPedro Sánchez ha sido reelegido presidente del Gobierno en España por mayoría absoluta y más apoyos del Hemiciclo que en 2020. La votación se llevó a cabo después de un debate intenso y contó con el respaldo de varios grupos políticos.

20M: Pedro Sánchez elegido presidente del Gobierno en EspañaEl Congreso de los Diputados ha votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con 179 votos a favor. Después de una tensa primera jornada, se celebró la segunda sesión del debate de investidura en el pleno del Congreso.

INVERTİA: Pedro Sánchez es reelegido presidente de EspañaPedro Sánchez, reelegido presidente con 179 votos en una investidura tensa y marcada por la amnistía

