No has terminado tu compra

El PP justifica el "hijo de puta" de Ayuso a Sánchez: "Estaba ofendiendo a una presidenta que no se podía defender".

La dirección nacional del partido considera “rastrero y sucio”, y “un comentario muy machista”, que el candidato a la investidura se haya referido a los negocios del hermano de la presidenta de Madrid con el propio Gobierno regional durante la pandemia. “Rastrero y sucio”. “Un comentario muy machista”. “No se puede defender”. Así ha justificado el PP de Alberto Núñez Feijóo ella presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la tribuna de invitados del Congreso durante una intervención de Pedro Sánchez en la que el candidato a la investidura ha recordado los negocios del hermano de la presidenta regional con su propio Gobierno regional durante la pandemia

:

RTVENOTİCİAS: Debate de investidura de Pedro Sánchez: Abascal compara a Sánchez con HitlerEn el debate de investidura de Pedro Sánchez, Abascal compara a Sánchez con Hitler y le acusa de 'preparar un golpe de Estado'. Feijóo critica al candidato y defiende una España que no se resigna. Se espera que 179 diputados voten a favor y 171 en contra. Interior establece medidas de seguridad ante las manifestaciones.

20M: Discurso investidura de Sánchez, en directo | Rufián advierte a Sánchez: 'No se la juegue'Sánchez expone su programa de Gobierno en el debate de investidura en el Congreso, tras pactar la ley de amnistía con los partidos independentistas

20M: Investidura de Sánchez, en directo | Rufián advierte a Sánchez: 'No se la juegue'Feijóo, Abascal, Díaz y los líderes del resto de partidos han intervenido en el debate de investidura en el Congreso.

İNFORMATİVOST5: Pedro Sánchez se enfrenta a la sesión de investidura para lograr su reelecciónEl presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se enfrenta este miércoles a la primera jornada de la sesión de investidura para lograr su reelección. Sería la tercera vez que es nombrado presidente del Gobierno , en esta ocasión tras cerrar una mayoría de 179 diputados, incluidos todos los grupos nacionalistas e independentistas de la Cámara.

İNFORMATİVOST5: Guía para seguir el debate de investidura de Pedro SánchezInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano , series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

20M: Pedro Sánchez afronta el debate de investidura para su tercer mandato como presidente del GobiernoPedro Sánchez se enfrenta al debate de investidura en el Congreso para ser investido como presidente del Gobierno por tercera vez. Durante el debate, se espera que defienda la ley de amnistía y las políticas sociales de su nuevo mandato. Fuera del Congreso, se desplegarán más de 1.300 agentes de la Policía Nacional para mantener el orden ante la convocatoria de grupos ultras.

