No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es.

Tropas israelíes llevaban desde el viernes estrechando el cerco al hospital y tras varios enfrentamientos en la madrugada del miércoles, los soldados entraron y registraron puerta a puerta el edificio que, según ellos, Hamás utiliza como centro de operaciones. Los últimos supervivientes de tres familias aniquiladas en Gaza: “¿Por qué no hemos muerto juntos?” El hospital de Al Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, se ha convertido en el símbolo que representa la ofensiva israelí

:

20M: Enfrentamiento entre tropas israelíes y milicianos de Hamás cerca del hospital Al Shifa en GazaLas tropas del Ejército de Israel se enfrentaron este miércoles contra milicianos del grupo islamista Hamás en las inmediaciones del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza , en cuyo interior los soldados israelíes se encuentran realizando una "operación selectiva".

Fuente: 20m | Leer más »

PUBLİCO_ES: Advertencia sobre la situación catastrófica del Complejo Médico Al-Shifa en GazaEl director general de los hospitales de Gaza advierte sobre la peligrosa situación del Complejo Médico Al-Shifa y el aumento de muertes de pacientes.

Fuente: publico_es | Leer más »

ELDİARİOES: Pacientes atrapados en el hospital Al Shifa durante los combates en la Franja de GazaCientos de pacientes, incluidos decenas de bebés, están atrapados en el hospital Al Shifa –el mayor de la Franja de Gaza –, mientras las tropas israelíes y los milicianos de Hamás libran intensos combates en sus alrededores.

Fuente: eldiarioes | Leer más »

BBCMUNDO: La operación en el hospital Al Shifa y el acceso de combustible a GazaEl de Al Shifa es el principal hospital de la ciudad de Gaza . He estado allí muchas veces. Ocupa una gran superficie, por lo que numerosas personas en la Franja acudieron en busca de refugio y acamparon en sus instalaciones, al considerarlas una zona segura. Ahora se ha convertido en un símbolo de la yuxtaposición de la guerra: la invasión israelí de Gaza que ha causado grandes pérdidas y daños, en contraste con la urgente crisis humanitaria dentro del hospital. Los israelíes insisten mucho en que, además de sitiar al mando militar de Hamás, han llevado combustible y equipos de incubación, ya que se ha dicho que algunos bebés prematuros en el hospital tuvieron que ser sacados de sus incubadoras.Hasta el miércoles Israel no había permitido la entrada de carburante a la Franja de Gaza bajo el argumento de que Hamás lo robaría y lo utilizaría

Fuente: bbcmundo | Leer más »

PUBLİCO_ES: Operación selectiva de tropas israelíes en el hospital Al Shifa de GazaLas tropas israelíes continúan su “operación selectiva” en el hospital Al Shifa, donde dice que operan milicianos palestinos. Los soldados han detenido a periodistas e interrogan a pacientes. Miles de personas dentro temen por su vida.

Fuente: publico_es | Leer más »

BBCMUNDO: Dramáticas condiciones en el hospital Al Shifa de Gaza para bebés prematurosDecenas de bebés prematuros sobreviven en condiciones difíciles en el hospital Al Shifa de Gaza después de la operación de Israel. El doctor Marwan Abu Saada cuenta la situación y las muertes ocurridas.

Fuente: bbcmundo | Leer más »