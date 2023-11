No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. La verdadera amenaza para la democracia. Opina Ignacio Escolar.

Los independentistas se han molestado después de que Sánchez hablase de “perdón”, mientras ERC ha avisado al candidato que no tiene alternativa al independentismo

RTVENOTİCİAS: Debate de investidura de Pedro Sánchez: Abascal compara a Sánchez con HitlerEn el debate de investidura de Pedro Sánchez, Abascal compara a Sánchez con Hitler y le acusa de 'preparar un golpe de Estado'. Feijóo critica al candidato y defiende una España que no se resigna. Se espera que 179 diputados voten a favor y 171 en contra. Interior establece medidas de seguridad ante las manifestaciones.

20M: Discurso investidura de Sánchez, en directo | Rufián advierte a Sánchez: 'No se la juegue'Sánchez expone su programa de Gobierno en el debate de investidura en el Congreso, tras pactar la ley de amnistía con los partidos independentistas

20M: Investidura de Sánchez, en directo | Rufián advierte a Sánchez: 'No se la juegue'Feijóo, Abascal, Díaz y los líderes del resto de partidos han intervenido en el debate de investidura en el Congreso.

INVERTİA: Los depósitos y las cuentas a la vista, los productos favoritos de los ahorradoresEn torno al 90% de los ciudadanos de todas las generaciones en España prefieren colocar su ahorro en depósitos y cuentas a la vista, a pesar de los bajos retornos que ofrecen. Los ahorradores siguen prefiriendo tener su dinero en el banco o en depósitos a plazo.

20M: Protestas pacíficas contra la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez en MadridLa undécima jornada de protestas contra la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes en la calle Ferraz ha concluido este lunes de forma pacífica reuniendo a 1.200 personas. Alrededor de las 21.30 la primera línea de la concentración ha sido ocupada por el movimiento Noviembre Nacional, que portaba banderas españolas con el escudo recortado y vestían de negro con la cara tapada muchos de ellos. Sin embargo, alrededor de las 23.00 la manifestación ha ido perdiendo fuelle hasta quedar únicamente las facciones más radicales, que se han ido disipando poco a poco sin altercados.

EFENOTİCİAS: Preocupaciones en la UE por los acuerdos del PSOE para la investidura de Pedro SánchezEl alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este lunes que los acuerdos del PSOE con Junts y ERC que facilitan la investidura de Pedro Sánchez, convocada en el Congreso para los próximos miércoles y jueves, le provocan “bastantes preocupaciones”. El PP se ha posicionado con más rotundidad. A través de su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, ha reclamado una repetición electoral, en lugar de una investidura con la “humillación” del pacto sobre la amnistía, y ha afirmado que el presidente en funciones debería irse del país

