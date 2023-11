No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. La verdadera amenaza para la democracia. Opina Ignacio Escolar.

El candidato despliega una batería de compromisos en materia de empleo, de mejora del poder adquisitivo y de refuerzo del Estado del bienestar, mientras defiende la amnistía como una medida 'en interés de España'. Durante una hora y 45 minutos, Pedro Sánchez ha desgranado los principales compromisos que asumirá el nuevo Gobierno tras su investidura, prevista para este jueves. Entre esa batería de propuestas hay medidas en materia de empleo, de mejora del poder adquisitivo y de refuerzo del Estado del bienestar. También hay iniciativas en el ámbito de la transición ecológica, la igualdad o la cohesión territorial. Más facilidades para acceder al alquiler

ELDİARİOES: No has terminado tu compra🎙 PODCAST | Amnistiados por el mundo En varios países europeos y del resto del mundo hemos visto el borrón y cuenta nueva que en España muchos consideran el apocalipsis de la democracia Con juanlusanchez, mariaramirezNY y Xosé Manoel Nuñez

EFENOTİCİAS: Abascal acusa a Sánchez de dar un golpe de EstadoEl líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Pedro Sánchez de dar un golpe de Estado y subvertir el orden constitucional en el debate de investidura.

EXPANSİONCOM: Sánchez apuesta por un Gobierno que amplíe el Estado del Bienestar y el apoyo socialEl presidente Sánchez se solidariza con los trabajadores y empresarios afectados por los cambios globales y anuncia su compromiso con la política exterior y el apoyo a Ucrania.

20M: Islandia en estado de emergencia por erupción volcánica🌋 ¿Será la erupción más destructiva en medio siglo? Temblores, grietas e Islandia en estado de emergencia por el volcán Fagradalsfjall ➡ Los 4.000 habitantes de la ciudad de Grindavik han sido evacuados por seguridad.

El autor, nacido en Almería y exiliado durante la dictadura, murió en 1998 olvidado por su país pero siendo una estrella en Francia; Cabaret Voltaire publica una de sus novelas que no habían sido traducidas: 'El hombre arrodillado' — La viuda Mangada, la misteriosa mujer de una familia de rojos que acogió a Sylvia Plath en Benidorm. Imaginen que mientras que en España en los colegios se habla de Molière, el autor no fuera estudiado en los liceos franceses. O que Carrère, mientras que aquí se inflan a premios. Sería una situación extraña que haría plantearse qué ocurre para que un país no reconozca a sus autores y su cultura.

INVERTİA: Comprar una vivienda en España se vuelve cada vez más difícilEl precio de la vivienda en España sigue subiendo, dificultando la adquisición de una vivienda para muchos. Además, la financiación se ha encarecido y la inflación ha afectado al poder adquisitivo .

