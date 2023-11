No has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. Los presidentes de EEUU y China, que no hablan en persona desde hace un año, se reúnen este miércoles en San Francisco, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.

El presidente Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, en su primera reunión en persona el año pasado, en Bali. El presidente de EEUU, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, no hablan en persona desde la cumbre de líderes del G20 en Bali, hace exactamente un año. Entonces, después de tres horas y media de reunión, tras la ruptura de comunicaciones militares a raíz de la visita a Taiwán en agosto de 2022 de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense

:

INVERTİA: Los depósitos y las cuentas a la vista, los productos favoritos de los ahorradoresEn torno al 90% de los ciudadanos de todas las generaciones en España prefieren colocar su ahorro en depósitos y cuentas a la vista, a pesar de los bajos retornos que ofrecen. Los ahorradores siguen prefiriendo tener su dinero en el banco o en depósitos a plazo.

Fuente: Invertia | Leer más »

CİNCODİASCOM: Los dividendos españoles superan los repartidos en 2022Hasta octubre, los dividendos repartidos por las empresas españolas ascendieron a 23.341 millones de euros, superando así la cifra del mismo período de 2022 en un 15,7%. Con los pagos realizados en noviembre, la cifra total se eleva a 27.000 millones de euros, superando la cifra global de 2022.

Fuente: CincoDiascom | Leer más »

CNNEE: Los vehículos con frentes altos son más mortales para los peatonesDe acuerdo con un nuevo estudio, los vehículos con parrillas de 1 metro de alto o más tienen un 45% más de probabilidades de matar a un peatón al que atropellen.

Fuente: CNNEE | Leer más »

ELPAİS_CULTURA: Los músicos españoles se libran del protocolo de la alfombra roja en los Grammy LatinosGrammy Latinos 2023 en Sevilla: porque Shakira y Rosalía lo merecen. Una previa con todos los datos y alguna curiosidad aquí 👇

Fuente: elpais_cultura | Leer más »

İNFORMATİVOST5: Pedro Sánchez anuncia la extensión de la rebaja del IVA de los alimentos y la gratuidad del transporte públicoEl presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha anunciado durante la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados la extensión de la rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los alimentos hasta junio de 2024 y la gratuidad, a partir del 1 de enero, del transporte público para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas. Sánchez también ha avanzado que en los próximos meses se elevará el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a las medidas de alivio hipotecario en vigor. 'Esto consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años', ha explicado el jefe del Ejecutivo en funciones durante su primera intervención en el debate de investidura

Fuente: informativost5 | Leer más »

VANİTYFAİRSPAİN: Woody Allen homenajea a San Sebastián en su película Rifkin's FestivalWoody Allen rinde homenaje a San Sebastián y a su festival de cine en su película Rifkin's Festival, que se estrenó en el certamen en 2020. La película destaca por sus localizaciones en la ciudad y cuenta con un reparto formado por Elena Anaya, Wallace Shawn y Gina Gershon, entre otros.

Fuente: VanityFairSpain | Leer más »